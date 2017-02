Schoorsteenbrand in Hippolytushoef

Foto’s HMC/Lydia Jasper De brandweer had de brand aan ’t Pennekrogtje in Hippolytushoef snel onder controle. Bekijk Fotoserie

HIPPOLYTUSHOEF - De brandweerkorpsen van Hippolytushoef en Den Helder rukten donderdavond om kwart voor acht uit voor een schoorsteenbrand in een woonhuis aan ’t Pennekrogtje in Hippolytushoef.

Door Lydia Jasper - 23-2-2017, 21:19 (Update 23-2-2017, 21:26)

De brand was snel onder controle en trok veel kijkers. Er was alleen rook- en roetschade. Met een hoogwerker is nog een extra controle van bovenaf bij de schoorsteen uitgevoerd, zo meldde brandweercommandant Richard Boersen van het korps Hippolytushoef.

Een primeur overigens voor het korps Hippolytushoef: het was hun eerste schoorsteenbrand van dit jaar.