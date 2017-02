Toch even genieten van die storm op het strand bij Callantsoog

Foto Hollandmediacombinatie/Marten Visser Leny Pel en Piet Moot worden ’gezandstraald’ in Callantsoog Bekijk Fotoserie

CALLANTSOOG - ,,We moeten even onze emoties kwijt. Dat kan bij de wind. Dit is toch geweldig? Net een sprookje dit.’’

Door Marten Visser en Richard Zut - 23-2-2017, 21:50 (Update 23-2-2017, 21:50)

Piet Moot uit Schagen geniet als een klein kind van de bulderende storm op het strand van Callantsoog. Hij en zijn metgezel Leny Pel worden compleet gezandstraald als ze het duin oversteken, maar dat nemen ze graag op de koop toe. ,,Dat hoort erbij. O joh, zet je dit in de krant? Nou mooi, weten de mensen dat ik nog leef.’’

Zoals...