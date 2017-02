Drankrijder met ongeldig rijbewijs aangehouden in Schagen

SCHAGEN - Een 37-jarige man uit Schagen is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden op De Markt in zijn woonplaats. Hij reed met een ongeldig rijbewijs en had ruim drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken.

Door Internetredactie - 23-2-2017, 18:18 (Update 23-2-2017, 18:35)

De overtredingen kwamen aan het licht toen de man werd aangehouden door de politie voor een blaastest.

De man heeft voor beide overtredingen een proces-verbaal gekregen.