Vragen Lada over overname ZAP

VAN EWIJCKSLUIS - Lada is verbaasd over het nieuws dat zaaizaad- en pootgoedcoöperatie ZAP in Van Ewijcksluis een bedrijf overneemt.

Door Ed Dekker - 23-2-2017, 18:05 (Update 23-2-2017, 18:05)

De raadsfractie vreest extra overlast van bedrijvigheid rond de vestiging aan de Binnenhaven en heeft er vragen over gesteld aan het college van B en W van Hollands Kroon.

Het verwondert Lada dat B en W nooit hebben gerept over mogelijke overname. ’Het college heeft de raad eind vorig jaar verzekert dat er juist minder overlast komt bij uitbreiding en herinrichting van het bestaande complex. Hoe is dat met elkaar te rijmen?’, vraagt de partij.