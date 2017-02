Precariogat Schagen dik tien miljoen euro

SCHAGEN - Het besluit van de Tweede Kamer om vijf jaar eerder dan gepland een eind te maken aan de precarioheffing voor nutswerken betekent voor de gemeente Schagen een aderlating van 10,5 miljoen euro.

Door Richard Zut - 23-2-2017, 18:03 (Update 23-2-2017, 18:03)

Niet alle gemeenten doen mee aan deze van diverse kanten bekritiseerde precarioheffing aan haar inwoners op leidingen en kabels.

Schagen is in de Kop van Noord-Holland de enige gemeente die het wél doet. Jaarlijks krijgt zij zo een bedrag van 2,1 miljoen euro binnen. Met deze inkomsten is in de Schager gemeentebegroting rekening gehouden tot 1 januari 2027.

Nu de Tweede Kamer de heffingen afschaft én de overgangstermijn heeft bekort waarin gemeenten deze nog mogen berekenen, namelijk tot 1 januari 2022, loopt Schagen vijf jaar lang 2,1 miljoen euro aan inkomsten mis. Nog niet bekend is hoe dit aldus ontstane precariogat van 10,5 miljoen euro vanaf 2022 moet worden gedicht. Financieel wethouder Jan Steven van Dijk kon gisteren nog niet precies vertellen hoe hij denkt om te gaan met deze strop.

In Noord-Holland vragen diverse gemeenten, waaronder Beverwijk en Medemblik geld aan Liander voor gas- en elektraleidingen in de grond. Deze gemeenten gebruiken dit geld om andere zaken in de begroting te financieren.

Eerder typeerde wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon deze precariobelasting die Schagen oplegt nog als ’weinig sociaal’. Hollands Kroon zou ervoor kunnen kiezen om ook precariobelasting te vragen aan Liander om zo voor de eigen kas mee te profiteren van de regeling, maar heeft daar ’uit principe’ destijds niet voor gekozen.