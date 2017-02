Pittige helling kan eruit bij kruising Sint Maartensbrug

Foto Cyclomedia Deze kruising op de Sint Maartensweg met de Maarten Breetstraat zal worden aangepakt en inwoners mogen op 1 maart meepraten.

SINT MAARTENSBRUG - Al jaren is het kruispunt Sint Maartensweg/Maarten Breetstraat onderwerp van gesprek in Sint Maartensbrug. Deze kruising zou te onoverzichtelijk zijn, te stijl voor fietsers, kortom te gevaarlijk. Daar wil de gemeente Schagen nu verandering in aanbrengen door het kruispunt aan te pakken.

Door Richard Zutr.zut@hollandmediacombinatie.nl - 23-2-2017, 22:00 (Update 23-2-2017, 22:24)

Tijdens een inloopavond op woensdag 1 maart bespreken zij samen met omwonenden en geïnteresseerden het voorlopig ontwerp. Dit plan voorziet erin dat de pittige - en daardoor gevaarlijke - helling uit de kruising met het bruggetje op...