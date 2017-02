Schager markt sterk afgeslankt door stormwaarschuwing

Foto’s HMC/Richard Zut De viswagen van Volendammer vishandel Bond en de groentewagen van Lyzette van Etten zijn deze donderdag een van de weinige marktkramen aan de Gedempte Gracht. Rechts de bloemenstal van Cees van Klaveren. Bekijk Fotoserie

SCHAGEN - Van de vijfenvijftig marktkooplieden die anders op de Schager weekmarkt staan, zijn er als gevolg van de stormwaarschuwingen deze donderdag slechts acht komen opdagen. Marktmeester Arjan Duijs van de gemeente Schagen toont begrip, maar noemt het opvallend grote aantal afzeggingen ’uitermate teleurstellend’.

Door Richard Zut - 23-2-2017, 13:38 (Update 23-2-2017, 13:38)

Niks als lege plekken deze donderdag in de straten die normaal gesproken vol met kramen staan. Groenteboer Pieter Swier van de firma Jan Swier uit Zwaagdijk staat moederziel alleen op zijn vaste stek aan de Laan. Om de hoek wordt de Gedempte Gracht alleen slechts bevolkt door een notenboer, twee kaasboeren, een vishandelaar, een bloemenkraam en een groenteboer (Van Etten uit Schagen). Op de hoek met de Nieuwe Laagzijde staat marktdrogist Ursem uit Hoorn in z’n uppie.

,,Wat er ook gebeurt, wij komen altijd’’, zeggen Ris Plak en Mieke Würsten die samen met Algon Kastelein de kar van Holland Kaascentrum bevolken aan de Gedempte Gracht. ,,Wij komen vanuit Bodegraven, vijf kwartier sturen. We zijn nog nooit weggebleven, dus nu ook niet. Je doet ’t voor de klant. Die kan op ons rekenen. Je kan ’t niet maken om weg te blijven. Sterker nog: volgende week geven wij bij aankoop van een stuk oude kaas er een half stuk gratis bij, voor het ongemak van deze stormdag.’’

Servicerondje

De bloemenstal van Cees van Klaveren uit Rijnsburg staat er even verderop ook, en wordt bemand door de gebroeders Peter en Karel van Klaveren: ,,Zolang ’t effe kan gaan wij de weg op. Bij zware storm niet, maar bij een beetje storm dus wel. En als je niet gaat, verdien je ook helemaal niks. Maar wij zien het vooral ook als een servicerondje voor het trouwe Schager publiek. Al zullen we vermoedelijk wel een uur eerder inpakken dan anders, want we zijn natuurlijk ook niet gek.’’

Groenteboer Pieter Swier en medewerkster Debby Tijsen maken van de nood een deugd en heeft een winkeltje ingericht in de laadruimte van zijn vrachtwagen. Pallets vormen een trap voor de klandizie, die de harde wind trotseert en de weg naar de Laan wél weet te vinden.

Swier is de enige marktkoopman daar: ,,Ik snap heus wel dat veel collega’s het risico niet willen nemen. Het ligt er ook net aan waar je staat en hoe de windval daar is. Ik heb mijn vaste uitstalling nu niet neergezet en doe het zo. Waarom ik niet ook op de Gedempte Gracht ben gaan staan? Anders grijpen de mensen helemaal mis. Als mijn klantjes mij niet op mijn vaste plek zien staan, draaien ze misschien gelijk om.’’

Afzeggingen

Marktmeester Arjan Duijs is helemaal niet blij met alle afzeggingen, waarvan hij de meeste pas donderdagochtend in alle vroegte kreeg. ,,Om vijf uur begonnen ze te bellen. De een na de ander. Groenveld marktkramenverhuur had toen de kramen al uitgezet. Alles stond klaar. Inmiddels zijn alle lege kramen weggehaald. Er zijn er ook nog een paar wél gekomen, maar die besloten toch te vertrekken. Dat er afzeggingen zijn, oké. Maar volgens mij slaan ze wel een beetje door zo, en dat is slecht voor onze markt.’’