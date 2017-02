Donkere wolken boven Schagen Staalbouw

Foto Marc Moussault De (voorlopig?) laatste lading metaal werd donderdag uit de hal van Schagen Staalbouw gereden. Personeel vreest dat de zaak dicht gaat.

SCHAGEN - Constructiebedrijf Schagen Staalbouw, voorheen Rijndijk Construction Noord, lijkt in zwaar weer te verkeren. De productie bij het bedrijf aan de Zijperweg op bedrijventerrein Lagedijk ligt al enige tijd stil, zo melden werknemers.

Door Marten Visser - 24-2-2017, 7:34 (Update 24-2-2017, 7:34)

Het personeel (ongeveer 45 man) moet wel op het werk verschijnen, maar brengt de dag door met kaarten in de kantine of darten in de werkplaats. Zicht op nieuwe orders is er volgens het personeel niet. De medewerkers vrezen dat de deuren van het staalconstructiebedrijf binnenkort dicht gaan en zij op straat komen te staan. In het ergste geval door een faillissement, waardoor ze geen recht hebben op een ontslagvergoeding. Duidelijkheid over de toekomst krijgen ze naar eigen zeggen niet van de directie.

Petitie

Maria van den Born van vakbond FNV Metaal bevestigt de onrust onder het personeel. „Ze verkeren in onzekerheid. Er gaan een boel geruchten.’’ Van der Born is vanmorgen bij het Schager bedrijf om met de werknemers een petitie aan te bieden, waarin de directie wordt gevraagd duidelijkheid te geven aan het personeel.

Bronnen binnen het bedrijf zeggen het vreemd te vinden dat de stroom orders ’ineens’ lijkt te zijn opgedroogd. Nog niet zo lang geleden moest er volgens hen in Schagen bij wijze van spreken 24 uur per dag worden worden doorgewerkt, zoveel werk lag er op de plank. Directeur Niels Bakker van Schagen Staalbouw wil desgevraagd geen commentaar geven op de situatie. „Bel volgende week maar”, zegt hij.

Volgens vakbondsvrouw Van den Born wil Bakker ook niet met haar spreken over de situatie van zijn personeel. ,,Er heerst onzekerheid over het behoud van banen. Zo ga je niet met loyale vakmensen om.’’ Schagen Staalbouw is onderdeel van Rijndijk Construction. Dit valt onder de Andus Group, een staalbedrijf met vestigingen over de hele wereld. Op het hoofdkantoor in Vianen was niemand bereikbaar voor commentaar. Staalbouw Schagen begon als Wijnker van Lint Staalbouw, opgericht door William Wijnker. Dit bedrijf ging later op in de Rijndijkgroep. Wijnker verliet niet lang daarna het bedrijf, wegens een ’verschil van inzicht’ met topman Tom Van Rijn van Rijndijk. Het Schager staalbedrijf heette daarna Rijndijk Construction Noord (Rijndijk Zuid zit in het Brabantse Budel), maar eind vorig jaar werd de naam gewijzigd in Schagen Staalbouw. Ongeveer gelijktijdig werd Niels Bakker, tot dat moment bedrijfsleider, benoemd tot directeur in Schagen. Het bedrijf aan de Zijperweg staat al enige tijd te koop. In een recente uitgave van het personeelsblad van Andus Group spreekt topman Van Rijn over ’onze hypermoderne productielocatie in Schagen’. Een koper heeft hij echter nog niet kunnen vinden. Volgens Van Rijn heeft Rijndijk Construction ’een moeizame tijd achter de rug’ en is ’waakzaamheid geboden’. De sector heeft veel last van Chinese bedrijven, die staal dat ze in eigen land niet kwijt kunnen tegen bodemprijzen op de Europese markt dumpen. Bij Rijndijk werd al tien procent van het personeel ontslagen. Nedstaal en Van Voorden Castings, ook bedrijven van de Andus Group, gingen kort geleden failliet. Van Voorden maakte, wederom onder de paraplu van Andus, een doorstart. Met veel minder personeel.