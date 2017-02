Vakbond FNV wil duidelijkheid over situatie bij Schagen Staalbouw

SCHAGEN - Constructiebedrijf Schagen Staalbouw, voorheen Rijndijk Construction Noord, lijkt in zwaar weer te verkeren. De productie bij het bedrijf aan de Zijperweg op bedrijventerrein Lagedijk ligt al enige tijd stil, zo melden werknemers.

Door Marten Visser - 23-2-2017, 10:59 (Update 23-2-2017, 11:02)

Vakbond FNV Metaal gaat vrijdagmorgen (24 februari) namens het personeel een petitie aanbieden aan de directie, waarin wordt gevraagd om duidelijkheid voor de medewerkers. Die zeggen totaal niet te weten waar ze aan toe zijn. Werk is er sinds ongeveer een week niet meer.

Het personeel (ongeveer 45 man) moet wel op het werk verschijnen, maar brengt de dag door met kaarten in de kantine of darten in de werkplaats. Zicht op nieuwe orders is er volgens het personeel niet.

De medewerkers vrezen dat de deuren van het staalconstructiebedrijf binnenkort dicht gaan en zij op straat komen te staan. In het ergste geval door een faillissement, waardoor ze geen recht hebben op een ontslagvergoeding.

Petitie

Maria van den Born van vakbond FNV Metaal bevestigt de onrust onder het personeel. „Ze verkeren in onzekerheid. Er gaan een boel geruchten.’’ Directeur Niels Bakker van Schagen Staalbouw wil geen commentaar geven. ,,Bel volgende week maar een keer’’, zegt hij. Volgens vakbondsvrouw Van den Born wilde Bakker ook niet met haar om tafel om te spreken over de situatie van het personeel. ’De manier waarop hier met de medewerkers wordt omgegaan verdient niet de schoonheidsprijs’, meldt zij aan de werknemers.

Schagen Staalbouw valt onder de Andus Group, een wereldwijd opererende staalgigant. Op het hoofdkantoor in Vianen was niemand bereikbaar voor commentaar.