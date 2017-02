Eric de Gier krijgt zijn zin bij Flevo

MIDDENMEER - Eric de Gier is door Flevo voor anderhalf jaar aangesteld als hoofdtrainer. Hij volgt Danny Borgo op die zijn eerste seizoen als baas van de selectie wegens fysieke ongemakken niet kan afmaken.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 22-2-2017, 23:01 (Update 22-2-2017, 23:01)

Het stond volgens Ritty Schaafstra, sinds november vorig jaar de nieuwe voorzitter van de vierdeklasser in Middenmeer, overigens al vast dat het contract van de geboren Nieuwedieper niet zou worden verlengd. ,,Er was een optie voor nog een jaar, maar die hebben we niet gelicht. Op zich waren...