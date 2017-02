’Ja’ voor vestiging van supermarkt in Waarland

Foto Marc Moussault De verlaten bouwplaats in Waarland. Het werk aan supermarkt Deen langs de Jonkerstraat ligt al anderhalve maand stil.

WAARLAND - Voorzitter Ruud Bakker van de Dorpsraad Waarland steekt de vlag uit.

Door Ed Dekker - 22-2-2017, 20:23 (Update 22-2-2017, 20:23)

„Voor ons dorp is het een feestdag”, zegt hij na een uitspraak van de Raad van State over de komst van supermarkt Deen. De winkel mag er komen. „Als dat niet mocht had alles op slot gegaan in Waarland. Dan was de levendigheid in het dorp langzaam maar zeker gedoofd.”

De ’verlossende’ uitspraak van de hoogste bestuursrechter werd woensdag bekend. De bezwaren van overburen Maurice Mulders en Marjolein Lenting tegen...