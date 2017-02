Carnaval begint voor Tuitjenhorners in de zomer

Foto Dennis Hoogervorst Ineke en Sjaak Hoogervorst. Zij vieren extra feest.

TUITJENHORN - Voor Sjaak (62) en zijn vrouw Ineke Hoogervorst-Smit (61) uit Tuitjenhorn start het jaarlijkse carnavalsfeest altijd in augustus.

Door Ed Dekker - 22-2-2017, 20:17 (Update 22-2-2017, 20:17)

Hartje zomer begint het echtpaar met nadenken over de traditionele zondag voor de jeugd in februari. En naar welk goed doel de opbrengst van de middag kan. Zondag 26 februari is er in het Ahoj-gebouw een dubbel jubileum.

Het feest voor de jeugd van nul tot twaalf jaar uit Tuitjenhorn en omgeving met Sjaak en Ineke Hoogervorst is zondag voor de dertigste keer....