Breezandse na winnen reischeque van tien mille: ’Juf, wij hebben een koffer voor u’

Daisy Dobbe uit Breezand. Met 10.000 euro van RTL4 naar Australië.

BREEZAND - Nog steeds krijgt Daisy Dobbe ’onwijs veel’ reacties. De 26-jarige Breezandse won 10.000 euro bij RTL4 voor een reis. ’Juf, wij hebben wel een koffer voor u’, staat er lief in haar leerlingenapp.

Door Ed Dekker - 22-2-2017, 20:09 (Update 22-2-2017, 20:09)

Daisy weet al waar zij met vriend Duncan in de grote vakantie is. In Australië. ,,Super te gek”, glundert zij. ,,Aan tafel bij mijn schoonouders hadden we het er een paar weken geleden over. Australië leek ons heel leuk. Niet voor een paar weken. Zeker voor een maand. En nu gaat het echt gebeuren. Vet cool.”

Vijf keer achter elkaar bellen naar tv-liefdesprogramma All You Need Is Love leverde Daisy zaterdagavond de prijs op. ,,Vier keer kreeg ik te horen dat ik niet geselecteerd was. Ik was niet de tiende beller. Mijn vijfde telefooontje was raak.”

Daisy werkte zeven jaar op Schiphol bij de beveiliging. ,,Ik weet alles van bewaking.”

Sinds kort geeft zij les op de Veiligheidsacademie van het ROC in Schagen. Nu al goed voor een koffer.