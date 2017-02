Carnavalspaleis De Koetelburcht in Middenmeer is zo goed als klaar

Foto Marc Moussault Leden van de bouwploeg sleutelen aan de verlichting en sjouwen spullen naar hun plek.

MIDDENMEER - De versiering en verlichting hangen op hun plek. Het podium is opgebouwd. De barren, kassa’s, toiletwagens en kapstokken zijn geplaatst. Wat carnavalsvereniging De Meerkoetelaars betreft kan het feest in De Koetelburcht in Middenmeer vanaf vrijdagavond losbarsten.

Door Martijn Gijsbertsen - 22-2-2017, 17:00 (Update 22-2-2017, 17:00)

,,We zijn maandagochtend al begonnen met opbouwen. De Koetelburcht is bijna klaar’’, vertelt Thijs Esselink (27), een van de leden van de Raad van Elf, in het bedrijfspand van Vader Verhuur aan de Industrieweg.

Dat is voor het zesde jaar op rij tot vijfdaags carnavalsdomein...