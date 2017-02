Paardeneigenaren vrezen verspreiding van virus

OUDE NIEDORP - De mogelijke uitbraak van de neurologische variant van het rhinovirus in een stal in Spanbroek, heeft veel paardenliefhebbers in regio opgeschrikt. De neurologische vorm van het virus kan bij paarden tot verlammingsverschijnselen en soms zelfs de dood leiden. Bovendien is er niet echt een therapie tegen de ziekte.

Door Mike Deutekom - 22-2-2017, 22:00 (Update 22-2-2017, 22:00)

Bij stal De Zonnehoeve in Spanbroek zijn drie paarden ziek. De dieren hebben koorts en één hen de drie kan niet meer zelfstandig rechtop staan. Het dier hangt in de takels....