’Vijftig mensen aan het werk in tehuis ouderen in Schagerbrug’

SCHAGERBRUG - De nieuwe woonvorm voor dementerende ouderen in het oude gemeentehuis van Zijpe in Schagerbrug levert de regio dik dertig banen op.

Door Marten Visser - 23-2-2017, 7:13 (Update 23-2-2017, 7:13)

Dat zegt Willem Plaizier, grondlegger van de stichting Beleven in Leven die het oude gemeentehuis heeft gekocht. ,,We weten het nog niet precies, maar we hebben berekend dat we ongeveer 33 fulltime banen nodig hebben. Dat kunnen natuurlijk ook vijftig parttimers zijn.’’

En dat zijn vrijwel allemaal ’handen aan het bed’, bezweert hij. ,,Wij zijn een organisatie zonder hoofdkantoor, zonder managers. Natuurlijk moet er een manager zijn die daar de boel runt, maar 85 procent van de loonkosten gaat naar mensen die directe zorg leveren aan de bewoners.’’

Beleven in Leven streeft naar een bijzondere woonvorm in Schagerbrug.

,,We willen het net even anders doen allemaal. Iemand die dementerende is heeft de allerbeste zorg van zijn mantelzorger. Maar er komt een moment dat dat niet meer gaat. Dan komen mensen in het verzorgingstehuis terecht. Daar worden ze toch een beetje ’opgesloten’. Dat bedoel ik niet al te negatief, maar het is wel zo. Ze hebben een klein kamertje, een gezamenlijke woonkamer en dat is het wel. Bij ons krijgen ze hun eigen behangetje aan de muur, een foto van hun oude voordeur op de deur, ze kunnen naar buiten als ze dat willen. Er komt een theatertje, een kroegje, een restaurantje.’’

En dat is voor iedereen betaalbaar, stelt Plaizier. ,,De zorgkosten worden gewoon via de reguliere weg vergoed. Mensen moeten dan nog huur betalen en dat gaat op basis van inkomen. Maar het zijn normale bedragen, die ze anders ook voor hun huis kwijt waren. En mensen die nauwelijks inkomen hebben, die betalen ook heel weinig.’’