Ouderen met dementie in ’Klein Soestdijk’ in Schagerbrug

SCHAGERBRUG - In het raadhuis van de voormalige gemeente Zijpe in Schagerbrug worden dementerende ouderen gehuisvest.

Door Marten Visser - 22-2-2017, 15:57 (Update 22-2-2017, 15:59)

De gemeente heeft het pand, in Schagerbrug vanwege de markante vorm ook wel bekend als ’Klein Soestdijk’, verkocht aan de stichting Beleven in Leven uit Hoorn, een initiatief van Willem Plaizier, Hans Karels en Wim Botermans.

De stichting gaat er ouderen met ’dementieel syndroom’ onderbrengen, zoals Plaizier dat noemt. ,,We denken dat er in totaal plek is voor 34 bewoners.’’ Volgens oud-ondernemer Plaizier wordt al twee jaar aan het plan gewerkt. ,,En nu kunnen we gelukkig in Schagerbrug aan de slag.’’

De stichting krijgt op 14 april de sleutel van het pand. Daarna moet er flink verbouwd worden. ,,Het is een beetje lastig om te voorspellen hoe lang dat allemaal gaat duren, maar we hopen binnen een jaar te draaien.’’

De stichting maakt van ’Klein Soestdijk’ een ’open instelling’. ,,Geen sloten op de deuren of zo. Mensen moeten ook naar buiten kunnen, rond kunnen dwalen. Er komt een moestuintje, een boomgaard, wat kleinvee. Uiteindelijk stuiten de mensen dan wel op een hek, maar op het terrein moeten ze kunnen dwalen.’’

Wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen is blij met de invulling van het oude gemeentehuis, dat jaren leeg heeft gestaan. ,,Dit is een mooie invulling, ik denk dat de mensen in het dorp er ook blij mee zullen zijn.’’