Projectkoor Hollands Kroon komt weer overeind

WIERINGERWERF - Er komt dit jaar weer een nieuwe activiteit van Projectkoor Hollands Kroon. Op zaterdag 4 maart wordt hierover een informatiebijeenkomst belegd in Het Kompas in Wieringerwerf.

Door Henk Cornelissen - 22-2-2017, 15:18 (Update 22-2-2017, 15:18)

Iedereen die kan zingen en van zingen houdt is welkom bij dit koor, dat in 2013 voor het eerst van zich liet horen met ’The promise of Christmas’. In 2015 volgde een programma met filmmuziek. ,,Bij de oprichting was het de bedoeling eens in de twee jaar op te treden en dus wordt het nu weer tijd om met iets te komen”, aldus Arwin Kluft en Luc Stuveling van de Stichting Ondersteuning Muzikale Projecten Hollands Kroon, kortweg STOMP geheten. Kluft is ook de muzikale leider van het Projectkoor. Voor dit jaar is opnieuw een kerstprogramma in de maak. ,,Het is een prachtig koorwerk dat, voor zover wij weten, nog maar één keer in Nederland is uitgevoerd”, aldus de beide woordvoerders.

De concerten zijn op 9, 10, 16 en 17 december. In het koor is plaats voor maximaal honderd zangers. Ze zullen worden begeleid door een orkest van veertien muzikanten. Voor de zomervakantie is de samenstelling definitief. Dan krijgen de deelnemers de bladmuziek en ingezongen partijen op mp3, waarmee ze thuis kunnen oefenen. In het najaar volgen dan tien, maximaal twaalf repetities.

De informatieochtend van Projectkoor Hollands Kroon begint op 4 maart om tien uur, om half tien staat de koffie klaar. Het Kompas, gebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk, staat op Meeuwstraat 44 in Wieringerwerf.