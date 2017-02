’In hele gemeente Schagen de deuren langs gaan voor glasvezel’

’T ZAND - De huis-aan-huisactie voor in ’t Zand voor de komst van glasvezel in de gemeente Schagen heeft effect gehad, zegt de organisatie.

Door Marten Visser - 22-2-2017, 14:26 (Update 22-2-2017, 14:26)

Door huis aan huis inwoners te benaderen is het aantal mensen dat een aansluiting op de glasvezelkabel wil gestegen tot dertig procent. De organisatie denkt dat de komende weken nog meer mensen over de streep kunnen worden gehaald, zodat de dekking van veertig procent die nodig is voor aanleg van de kabel gehaald wordt in ’t Zand. De Zandtemers adviseren de gemeente dringend om ook in andere kernen een huis-aan-huisactie te houden.

Tot nu toe hebben zich in de gemeente nog lang niet genoeg mensen aangemeld voor een aansluiting op de glasvezelkabel, waardoor de aanleg van de kabel voor supersnel internet dreigt te sneven.