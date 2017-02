Iepen Andries Dekkerweg in Waarland worden gekapt

WAARLAND - De karakteristieke iepen aan de Andries Dekkerweg in Waarland worden gekapt. De gemeente Schagen gaat de 130 iepen nog dit voorjaar weghalen, omdat ze ’instabiel zijn’.

Door Marten Visser - 22-2-2017, 13:16 (Update 22-2-2017, 13:16)

Verantwoordelijk wethouder Sigge van der Veek betreurt de ingreep. ,,Het straatbeeld zal hierdoor tijdelijk veranderen, maar als we nu niet ingrijpen is het straks niet meer veilig om als automobilist of fietser over deze weg te rijden”, zegt Van der Veek.

Een gespecialiseerd bedrijf plaatste in opdracht van de gemeente sensoren in de bomen om te meten hoe die ’zwiepen’ bij harde wind. Uit dit onderzoek bleek dat 24 bomen niet stevig meer staan. Deze bomen zouden direct moeten worden gekapt. Maar ook de andere bomen kunnen beter worden verwijderd, aldus de onderzoekers, omdat die ook instabiel gaan worden en dus om kunnen vallen. Dat is gevaarlijk voor fietsers en automobilisten. De iepen aan de Andries Dekkerweg zijn ’geënt’, op de onderstam is een andere soort iep gezet. Nu blijkt dat beide soorten niet goed samengaan, waardoor de bomen kunnen omvallen.

De gemeente gaat in het najaar iepen terugplanten aan de Andries Dekkerweg. Het fietspad, dat door boomwortels beschadigd is, wordt vernieuwd.