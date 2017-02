Plakkers moeten in Schagerbrug stunten voor kamerverkiezingen

Foto Liesbeth van het Kaar Ben Sintenie weet vanuit de sloot toch zijn poster te plakken.

SCHAGERBRUG - Het beplakken van de borden vanwege de verkiezingen is niet altijd even gemakkelijk, zo merkte ook Ben Sintenie van GroenLinks toen hij op de Schagerweg in Schagerbrug zijn partij duidelijk zichtbaar wilde maken.

Door Michiel Snik - 22-2-2017, 12:38 (Update 22-2-2017, 12:38)

,,Ik had al begrepen dat het met mijn keukentrapje hier lastig was om te plakken’’, zegt Sintenie. ,,Dus ik had al een lange ladder meegenomen. Maar dit bord staat wel erg onhandig voor de plakkers.’’

Het bestuurslid van GroenLinks van de afdeling Schagen wist, door zijn ladder voorzichtig in de sloot te plaatsen, alsnog zijn poster op het bord te krijgen. ,,Als ik in de zomer in de sloot val is het niet zo erg, maar nu wil je toch liever geen nat pak halen. Ik heb heel wat posters geplakt, maar deze was wel het lastigste. Ik vind een verkiezingsstunt ook wel leuk, maar stunten om posters te plakken gaat mij wel wat te ver. Ik hoop dat ze een volgende keer het bord iets verder van de slootkant zetten. Dat is wel zo veilig.”