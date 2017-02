Inschrijving DH-Schagen loopt niet hard

SCHAGEN - De voorinschrijving van de wegwedstrijd Den Helder naar Schagen loopt nog niet hard. Er zijn inmiddels 63 individuele atleten en 22 estafetteteams vastgelegd.

Door Ruud Ramler - 21-2-2017, 22:24 (Update 21-2-2017, 22:27)

Terwijl de organisatie die bij TAS ’82 en het Helderse Noordkop in vertrouwde handen is, de laatste puntjes op de i zet om het atletiekspektakel op 5 maart perfect te laten verlopen blijft het enthousiasme bij de deelnemers vooralsnog wat achter. Het loopt nog geen storm in een fase dat die zware wind wel zo’n beetje zou moeten opsteken. ,,De voorinschrijving kwam vorig jaar ook langzaam op gang maar sloot toen af met 131 deelnemers waaronder 51 estafetteteams. En op de dag zelf vertrokken uiteindelijk 400 mannen en vrouwen vanuit Den Helder met onder hen 58 trio’s’’, zegt Co Wiskerke namens de organisatie.

Suzan Nieman van Nova was toen in 1.40.50 de snelste bij de vrouwen, voor Funula v.d. Berg (1.48.36) en Willy Risselade (1.48.55). Pip Tesselaar van Hera won in 1.28.47 bij de mannen. Cees Kersten werd destijds als troef van het mede organiserende TAS’82 derde in 1.28.53.

Wethouder Sigge van der Veek, die bij de prijsuitreiking is, loopt zelf in estafettevorm de eerste 9 km.