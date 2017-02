Bergen werk verzet voor invulling ’Kuin’-locatie op Witte Paal Schagen

Foto Marc Moussault Op het oude terrein van Timmerfabriek Kuin wordt een ontsluitingsweg aangelegd.

SCHAGEN - De realisatie van het bedrijvencomplex op de voormalige locatie van Kuin Kozijnen aan het bedrijventerrein Witte Paal verloopt voorspoedig. Het ziet ernaar uit dat over een jaar sprake is van een florerend bedrijvenpark met een stuk of negen bedrijven.

Door Richard Zut - 22-2-2017, 7:00 (Update 22-2-2017, 7:00)

De ontwikkelaars Hans en Margreth van den Berg (Wezeko BV) laten momenteel een ontsluitingsweg aanleggen voor het terrein met kavels voor nieuwe bedrijvigheid. De grond onder de weg wordt momenteel voorzien van een rioolsysteem met separate afvoer voor vuil water en regenwater. Met behulp van GPS-meting (rechts) worden rioolputten en -buizen tot op twee centimeter nauwkeurig ingemeten.

Aan belangstelling voor een kavel op de Kuin-locatie van Wezeko BV, het fonkelnieuwe bedrijvenpark aan de Witte Paal, geen gebrek. Alleen links achteraan (gezien van de entree) is nog een kavel van 1600 vierkante meter te koop. De aanleg van de ontsluitingsweg vordert gestaag.

Tankstation

En de bouw van het complex voor een tankstation met autowasboxen van Aad Kok uit Schagen en de nieuwe vestiging van Groenhart IJzerwaren en Gereedschappen schiet ook al lekker op. Ga maar na: behalve de heipalen was er vier weken terug nog niets te zien op de plek links vooraan, maar inmiddels is het door een fikse staalconstructie ondersteunde gebouw al bijna wind- en waterdicht. Een prestatie van formaat.

Er zijn nóg vier andere bedrijven waarvan zeker is dat zij zich op het Wezeko-terrein gaan vestigen én wiens namen bekend zijn: Lasservice Schagen van Taco Blokzijl, Bakker Bouw uit Schagen van de broers Patrick en Coert, NHZ Werk van Nico Hoogschagen uit Anna Paulowna, en Groenveld Marktkramenverhuur uit Schagen.

Publiekstrekker

Daarmee houdt het dus niet op, want eerder maakte deze krant al bekend dat er ’een’ indoor kartcentrum naar dit nieuwe deel van Schagen komt, een attractie met een omvang van 4400 vierkante meter en twee verdiepingen en een heuse publiekstrekker dus. De naam van de exploitant is tot nu toe nog steeds niet vrijgegeven. ,,En dat is op verzoek van die ondernemer nog steeds niet mogelijk’’, aldus Hans van den Berg, die evenals zijn keihard meewerkende vrouw Margreth erg tevreden is met de gang van zaken.

En tenslotte is er, direct rechts van de nieuwe entree, ook nog een 2500 vierkante meter grote kavel verkocht aan een partij wiens bedrijfsnaam evenmin al openbaar kan worden gemaakt.

Stelconplaten

,,Elk bedrijf krijgt voldoende ruimte op eigen terrein om er een vrachtwagen te laten keren. En allemaal worden ze netjes aangesloten op het gescheiden rioolsysteem dat wij nu laten aanleggen door Jimmink Kolhorn. Er komt eerst een bouwweg met stelconplaten. Ik denk dat alles hier over een jaar klaar én in bedrijf kan zijn. Dan is er ook een permanente weg, die we voor een euro overdragen aan de gemeente, die daarmee het wegonderhoud overneemt.’’