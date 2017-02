Deel van bovenleiding spoor in Anna Paulowna vervangen

ANNA PAULOWNA - De bovenleiding van het spoor in Anna Paulowna, tussen de overwegen bij de Molenvaart en Grasweg, wordt in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 maart over een lengte van 1,1 kilometer vervangen.

Door Martijn Gijsbertsen - 22-2-2017, 7:00 (Update 22-2-2017, 7:00)

De ingreep is noodzakelijk, omdat de rijdraden aan het einde van hun levensduur zijn en om storingen te voorkomen. Bam Rail voert de klus uit in opdracht van spoorwegbeheerder Pro Rail.

Demonteren

Het spoor wordt zes uur buiten dienst gesteld om de bovenleiding te demonteren en nieuwe...