Geen verzoek van gemeente afgraven grond Duinweg in Groote Keeten

GROOTE KEETEN - Het terrein aan de Duinweg in Groote Keeten, naast de appartemententorens aan de rand van het dorp, is niet op verzoek van de gemeente Schagen bouwrijp gemaakt. Dat meldt woordvoerster Ans Heijne naar aanleiding van de berichtgeving gisteren in deze krant.

Door Michiel Snik - 21-2-2017, 16:35 (Update 21-2-2017, 16:35)

Voormalig grondeigenaar Ad de Wit beweerde dat hij het perceel grond op verzoek van de gemeente bouwrijp maakte. ,,Dat klopt niet’’, meldt Heijne. ,,Er is alleen naar de maten van het perceel gevraagd.’’

Voor het gebiedje is een bouwplan ontwikkeld voor een zorghotel. Vergunningen zijn nog niet verleend. Bewoners van de appartementen aan de Duinweg zijn er daarom niet blij mee dat het duingebiedje is afgegraven.

De afdeling handhaving van de gemeente Schagen heeft de zaak in behandeling.

Volgens voorzitter Cor Koning van Het Zijper Landschap is voor een dergelijke afgraving in ieder geval een aanlegvergunning nodig, omdat het in een natuurgebied ligt.