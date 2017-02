DigiBar Schagen legt internetbankieren uit

Archieffoto John Oud DigiBar in Schagen

SCHAGEN - Veel mensen worstelen met internetbankieren maar banken dwingen mensen steeds meer hun zaken met de computer te regelen. De DigiBar Schagen besteedt op 28 februari en 28 maart speciaal aandacht aan dit onderwerp.

Door Michiel Snik - 21-2-2017, 16:06 (Update 21-2-2017, 16:06)

Trudy de Boer van Rabobank Kop van Noord-Holland is dan aanwezig om mensen bij de bank wegwijs te maken met hun iPad, tablet of smartphone.

Belangstellenden kunnen op beide dagen vrijblijvend tussen 10 en 12 uur binnenlopen bij de DigiBar in de bibliotheek in Markt18. Als de belangstelling voor dit onderwerp groot is, dan wil de DigiBar maandelijks dit thema bij de kop pakken naast de wekelijkse bijeenkomsten waarin hulp wordt geboden bij andere computerproblemen.

Meer info op www.digibar.nl