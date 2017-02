Schoolvoetbal Schagen groots in Noordkop

Archieffoto Roos Spaansen (aan de bal) en Iris Dekker namens de Sint Antonius in actie tijdens de regionale titelstrijd.

SCHAGEN - Het schoolvoetbaltoernooi dat door de vrijwilligers van vv Schagen nieuw leven is ingeblazen, belooft inmiddels het qua deelnemers grootste sportevenement van de Noordkop te worden. Na de 450 bij de herstart, renden er vorig jaar dankzij de vernieuwde aanpak al 1150 basisscholieren over het kunstgras. En nu worden er 135 teams met in totaal 1250 kinderen verwacht.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 21-2-2017, 15:59 (Update 21-2-2017, 15:59)

De oudste jongens van Sint Barbara uit Tuitjenhorn hebben dan de titel te verdedigen. Net als Sint Antonius Nieuwe Niedorp bij de meisjes...