Games ontwerpen en robots besturen door programmeerlessen voor kinderen in Breezand

Foto HollandMediaCombinatie/Martijn Gijsbertsen Bor Wijnker toont een robot op de laptop, die hij dolgraag zou gebruiken.

BREEZAND - Een eigen game ontwerpen of robots besturen met een tablet. Kinderen tussen de vijf en zeventien jaar, die meedoen aan de gratis kennismakingslessen programmeren in de kantine van zwembad Den Krieck in Breezand, zijn daartoe straks in staat.

Door Martijn Gijsbertsen - 22-2-2017, 7:00 (Update 22-2-2017, 7:00)

Zo verwacht Bor Wijnker (54) uit het Polderdorp, op wiens initiatief onder de noemer ’Coderdojo’ de programmeerlessen op de zaterdagen 18 maart, 11 april, 13 mei en 17 juni tussen half elf en half een door vrijwilligers worden verzorgd.

,,Kunnen programmeren is in...