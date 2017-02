Tot 43 woningen in plan tweede fase Ansjoviskade Kolhorn

KOLHORN - De laatste twee-onder-één-kapper uit de eerste fase is nog niet definitief verkocht, maar binnenkort wordt er begonnen aan de tweede fase van het project ’Nieuw Colhorn’. Daar aan de Ansjoviskade in Kolhorn mag projectontwikkelaar BPD maximaal 43 woningen gaan bouwen. Het ontwerp-uitwerkingsplan ligt nu ter inzage.

Door Mike Deutekom - 22-2-2017, 11:00 (Update 22-2-2017, 11:00)

Marianne Romviel is verkoopcoördinator bij BPD en denkt dat de volgende woningen op de Ansjoviskade in april in de verkoop komen. ,,Eind maart, begin april hopen we met de verkoop van de volgende fase...