Oplettende krantenbezorger helpt gewonde vrouw (72) in Warmenhuizen

WARMENHUIZEN - Een 72-jarige bewoonster van de Schelphoek Zuid in Warmenhuizen is een oplettende krantenbezorger ongetwijfeld erg dankbaar.

Door Michiel Snik - 21-2-2017, 15:04 (Update 21-2-2017, 15:30)

De vrouw was maandagmiddag op de bovenverdieping van haar huis lelijk gevallen. Zij kon niet meer overeind komen. Een krantenbezorger hoorde haar roepen en schakelde meteen hulp in.

Zowel de politie als een ambulance reageerden op de hulpvraag van de bezorger. De politie wist in de woning te komen, maar het ambulancepersoneel kon de vrouw niet op de brancard door het trapgat naar beneden krijgen. De brandweer werd daarop gealarmeerd die met twee wagens uitrukte. Met een hoogwerker is het slachtoffer uit haar woning getild. De vrouw is opgenomen in het ziekenhuis.

