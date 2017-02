Acht van tien halfvrijstaande huizen in Breezandse wijk Groenhof verkocht

BREEZAND - Acht van de tien halfvrijstaande woningen, die het komend jaar door het Helderse aannemingsbedrijf A. Tuin BV worden gebouwd in de Breezandse wijk Groenhof, zijn verkocht.

Door onze verslaggever - 21-2-2017, 20:00 (Update 21-2-2017, 20:00)

,,De animo voor deze twee-onder-een-kappers is boven verwachting’’, aldus Bob Kessing namens de projectontwikkelaar. ,,De woningmarkt komt, ook in Breezand, weer op gang.’’

Tuin is eigenaar van in totaal zo’n zestig kavels in Groenhof. Aanvankelijk was de bedoeling hier louter vrijstaande huizen te bouwen, daarvan zijn er tot dusverre twee verkocht en gerealiseerd.

Overschakelen

Door tussentijds over...