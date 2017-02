Hollands Kroon verdeelt de zwemtitels

BREEZAND - Met de Sint Anthoniusschool uit Nieuwe Niedorp als titelverdediger is woensdag 22 maart vanaf 13 u het zesde schoolzwemkampioenschap van Hollands Kroon in Den Krieck.

Door Ruud Ramler - 20-2-2017, 22:40 (Update 20-2-2017, 22:40)

Het organisatiecomité onder leiding van Robin Stammes werkt hierin samen met zwemvereniging Oude Veer uit Anna Paulowna en het bad van handeling.

Inmiddels is het schoolzwemmen ook doorgedrongen tot de grote gemeente Schagen en ligt het in de bedoeling dat hier op zaterdag 22 april een titelstrijd wordt gehouden in zwembad de Wiel. Omdat er ook...