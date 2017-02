Onderzoek naar kinderlokker in Waarland

WAARLAND - De politie heeft - zonder resultaat - onderzoek gedaan naar de activiteiten van een vermeende kinderlokker in Waarland.

Door Mike Deutekom - 20-2-2017, 17:42 (Update 20-2-2017, 17:42)

Dat meldt politiewoordvoerder Menno Hartenberg.

Nadat onlangs melding was gedaan over een mogelijke kinderlokker, heeft de politie geprobeerd meer feiten boven tafel te krijgen. Dat is niet gelukt.