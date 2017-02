Verhuizing gemeente Schagen loopt voor op schema

Foto Marc Moussault De publiekshal in het gemeentehuis aan de Laan is weer open, terwijl er nog met dozen wordt gesjouwd. Gastvrouw Ruhy Quadri (midden) spreekt met bezoekster Bea Bonnema.

SCHAGEN - Terwijl de verhuizing doorgaat, is het publiekscentrum in het gemeentehuis aan de Laan in Schagen maandag weer open gegaan.

Door Michiel Snik - 20-2-2017, 17:30 (Update 20-2-2017, 17:30)

De eerste bezoekster was Molly Steenvoorden uit Schagen, die haar paspoort kwam halen. Omdat zij de eerste klant was na de verbouwing kreeg ze van locoburgemeester Ben Blonk een reiskoffer en boeket.

Het vernieuwde publiekscentrum aan de Laan is met de verbouwing een stuk ruimer geworden en is alleen op afspraak toegankelijk.

Hoewel dit deel van het gemeentehuis geen vrije inloop heeft, mogen belangstellenden wel even een kijkje komen nemen, zo meldt gemeentewoordvoerster Ans Heijne. Mensen die het vernieuwde gemeentehuis willen bewonderen, kunnen op zaterdag 20 mei, van tien tot twee uur, naar de open dag komen.

De verbouwing van het Schager gemeentehuis begon in oktober en zou eigenlijk pas in maart klaar zijn. Nu de klus eerder af is, is ook de verhuizing vervroegd. Het tijdelijk gemeentehuis in Tuitjenhorn is gesloten.

Werk & Inkomen

Alle gemeentelijke dienstverlening verhuist naar Schagen. Dat duurt tot maandag 27 februari. De zogenoemde ’klantcontacten’ op het Westerpark voor Werk & Inkomen blijven hier tot 1 april, daarna is die afdeling ook te bereiken aan de Laan.

Het kantoorpand aan het Westerpark wordt na de verhuizing van dit laatste onderdeel niet meer gehuurd door de gemeente.