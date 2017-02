Nachtwandeling op Wieringen is bij vuurdoop direct volgeboekt

OOSTERLAND - Wieringen krijgt haar eigen nachtwandeltocht: op zaterdag 11 maart is de vuurdoop van ’Walking Wieringen by Night’ met start en finish in Oosterland. De eerste editie is met 270 deelnemers direct volgeboekt.

Door Martijn Gijsbertsen - 20-2-2017, 20:00 (Update 20-2-2017, 20:00)

Zeven leden van volleybalvereniging ’t Zwin in Den Oever zijn, na positieve ervaringen in Egmond en op Terschelling, de initiatiefneemsters van het evenement. Zij zijn sinds mei 2016 bezig met de organisatie.

Acts

Deelnemers wandelen niet alleen een ’rondje’ Wieringen, onderweg staan hen allerlei verrassingen te wachten. Zoals versnaperingen, kunstwerken,...