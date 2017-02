Scholen in gemeente Schagen: soms liever renovatie dan nieuwbouw

SCHAGEN - Schoolbesturen in de gemeente Schagen geven soms de voorkeur aan renovatie en uitbreiding van een bestaand schoolgebouw, boven nieuwbouw.

Door Marten Visser - 20-2-2017, 18:30 (Update 20-2-2017, 18:30)

Dat komt naar voren tijdens gesprekken tussen gemeentebestuur en schoolbesturen (basisonderwijs). Burgemeester en wethouders gaan bekijken hoe ze aan de wens van de scholen tegemoet kunnen komen. De gemeente maakt met de scholen afspraken over huisvesting voor de langere termijn. In de verordening is bepaald dat scholen recht hebben op nieuwbouw wanneer hun complex verouderd is.

De besturen hebben nu volgens de gemeente aangegeven dat ze lang niet altijd een nieuw gebouw willen. Soms komt renovatie van het bestaande schoolgebouw ze veel beter uit. Wanneer een nieuwe school moet worden gebouwd wordt uitgegaan van de prognoses voor het aantal leerlingen in de toekomst. Omdat het aantal kinderen daalt vallen die prognoses vaak lager uit dan het huidige leerlingenaantal, waardoor een kleinere school moet worden gebouwd. De besturen kiezen in zulke gevallen liever voor renovatie. Dan kan het bestaande schoolgebouw worden opgeknapt en vaak nog wat worden uitgebreid. Die extra meters zijn belangrijk omdat scholen steeds meer toe willen naar ’integrale kindcentra’, kinderopvang, school en vrijetijdsvoorzieningen (sport/bibliotheek) in één.

Daarnaast is renovatie sneller te realiseren dan nieuwbouw. De gemeente Schagen wil wel meewerken, maar moet dan wel bekijken hoe het met het geld zit. Renovatie is vaak duurder dan nieuwbouw, bovendien moet de investering sneller worden afgeschreven. Daarbij kan renovatie alleen als een pand daarna ook weer twintig jaar mee kan.