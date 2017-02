Stichting Koeteltuin in Middenmeer blijkt ’stemmenmagneet’

MIDDENMEER - De stichting Koeteltuin uit Middenmeer heeft met bijna 1200 internetstemmen vijfduizend euro in de wacht gesleept van het nationale ING Fonds.

Door Martijn Gijsbertsen - 20-2-2017, 14:30 (Update 20-2-2017, 14:30)

De vrouwen die de kar trekken bij de aanleg van een speel-/avonturenpark en ontmoetingsplek aan de Dokter Hoogkamerlaan in het Wieringermeerdorp hebben hiervoor een flinke lobby gevoerd.

Tweede

,,Dat we uit alle regio’s als tweede van Nederland uit de bus zijn gekomen, is best bizar. Een hele prestatie’’, aldus Jolien Zwartveld, een van de ’Koeteltuinders’.

