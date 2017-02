Bewoners Groote Keeten verrast door graafwerk

Foto aangeleverd Het duingebiedje naast de westelijke appartemententoren is afgegraven.

GROOTE KEETEN - Bewoners van Groote Keeten zijn onaangenaam verrast door graafwerkzaamheden aan de Duinweg, aan de westelijke rand van het dorp.

Door Marten Visser - 21-2-2017, 7:26 (Update 21-2-2017, 7:26)

Een stuk grond tussen de appartementenblokken en het fietspad door de duinen is afgegraven en bouwrijp gemaakt. Dit is gebeurd zonder vergunning, stelt een woordvoerder van de vereniging van eigenaren. Ook de gemeente is verrast, meldt woordvoerster Ans Heijne. ,,Er is voor dit perceel nog geen bouwvergunning verleend. De afdeling handhaving gaat hier naar kijken.’’

Bouwrijp

Voormalig grondeigenaar Ad de Wit heeft...