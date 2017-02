Con Zelo toont veerkracht

Foto Marc Moussault Doelman Marco Houtenbos (Con Zelo) werkt de bal weg voordat Tim van Haeften kan afronden.

DIRKSHORN - Con Zelo heeft op de valreep een punt gesleept uit de confrontatie met Dirkshorn. De gelijke stand deed recht aan het wedstrijdbeeld. Al was de manier waarop die score tot stand kwam voor Dirkshorn-trainer Willem Zeijlmans moeilijk te verkroppen.

Door Kay Korevaarsport.sc@nhd.nl - 19-2-2017, 20:47 (Update 19-2-2017, 20:47)

Zijn formatie had immers een 2-0 voorsprong uit handen gegeven. Daarnaast miste Joop de Boer ruim tien minuten voor tijd een penalty. En de 2-2 van Jelle Moormann - in de blessuretijd - was op zijn zachtst gezegd erg onfortuinlijk te...