Een nieuw begin voor ZAP

Foto George Stoekenbroek De matchwinnaar Robin Schouwvlieger, verantwoordelijk voor beide treffers, springt aangever Malvin Robert in de armen.

BREEZAND - In feite is ZAP helemaal opnieuw begonnen. Andere trainer en daarmee een verse start. Of er een verband is tussen het vertrek van André Rijnders en de zege op Alkmaarsche Boys (2-0) blijft vooralsnog gissen. Feit is wel dat er een op het oog getransformeerde ploeg op het veld stond. Niet per se qua spelers, wat betreft de mentale gesteldheid was er iets veranderd. En dat had de gewenste uitwerking.

