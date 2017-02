ZAP zet nacompetitie op de tocht

Foto George Stoekenbroek Riekie Singer (rechts) schoot weer vaak raak maar scoorde er geen punten mee voor ZAP.

BREEZAND - Als ZAP straks één zege te kort komt voor de nacompetitie, kan het de drempel ongetwijfeld terughalen. Opgetrokken door Hercules, op een mistige zaterdagavond aan het Ceresplein die nu alleen feestelijk was voor Henk Maarten van Teulingen. Maar de super vrijwilliger die zijn tomeloze inzet voor de Polderse gemeenschap beloond zag met het traditionele Jo Vermaire boeket plus slagroomtaart, had hier liever andere feestgangers over de vloer gehad.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 19-2-2017, 20:34 (Update 19-2-2017, 20:34)

De verpeste sfeer viel enkel en alleen de thuisclub aan te rekenen....