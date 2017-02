Jetske bewaart beste voor het laatst

Foto Max Kooijmans Jetske in midden.

APELDOORN - Jetske van Kampen uit Wieringerwerf heeft de titel gepakt op de 800 meter tijdens de Nederlands kampioenschappen indooratletiek voor junioren.

Door Ruud Ramler - 19-2-2017, 20:32 (Update 19-2-2017, 20:42)

De atlete die uitkomt voor het Alkmaarse Hylas, was vooraf als tweede tijd snelste geplaatst. Een podiumplek leek daarom haalbaar in het Omnisport van Apeldoorn. Vanaf de start liep de Wieringerwerfse in tweede positie. Het werd een harde race en Jetske bleef mooi in het voetspoor van Ashley Melcherts die het commando had. Een kleine 50 meter voor de finish,...