Meisjes B van Dinto finalist in open NK

WARMENHUIZEN - De meisjes B selectie van volleybalvereniging Dinto heeft een uitstekende prestatie geleverd door zich in Dordrecht te plaatsten voor de finale van het Open Nederlands Kampioenschap. De meisjes C selectie van De Boemel speelde in Gouda goed, maar kwam niet door de poulefase heen.

Door Erik Poel - 19-2-2017, 17:35 (Update 19-2-2017, 18:03)

Het niveau op het open NK is doorgaans heel hoog, omdat de speelsters van de diverse teams vaak al spelen in seniorendivisies. Ook in Dordrecht was het spelpeil uitstekend. In de eerste wedstrijden in de poule...