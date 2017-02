Kwekers Hybris winnen belangrijkste tulpenprijs

Manager Willem Snoeker (links) van Interpolis feliciteert directeur Sam Veldboer van kwekerscombinatie Hybris. FOTO JEROEN NOOT

SLOOTDORP - Kwekerscombinatie Hybris heeft ’s lands meest begeerde onderscheiding voor tulpenkwekers gewonnen.

Door Ed Dekker - 18-2-2017, 15:09 (Update 18-2-2017, 15:09)

Directeur Sam Veldboer uit Slootdorp nam vrijdagavond de Interpolis Tulpenprijs 2017 in ontvangst. Dat gebeurde op de Vaktentoonstelling in de Proeftuin Zwaagdijk. Deze bloemenshow is nog tot en met zondag te zien.

Hybris kreeg de prijs voor de felroze tulp Sissi. De kwekerscombinatie bestaat uit vijf bedrijven: Primavera uit Slootdorp, Triflor uit Oude Niedorp, Borst uit Obdam, Reus uit De Goorn en Nijssen uit Velserbroek.

Unaniem

Volgens juryvoorzitter Nico Hof van CNB was de jury unaniem in haar voorkeur voor Sisi. Deze tulp kreeg 8,1 punten. Tweede werd kwekersvereniging Arma met Power Play (7,8 punten; met bedrijven uit de Noorkop en West-Friesland), derde Gebroeders Klaver uit Zandwerven met Replay (7,7 punten) en vierde Westfriesland Tulpen uit Lutjebroek met Red Westfrisian (7,5 punten).

Bekroning

Directeur Veldboer van Hybris noemt de prijs een ‘bekroning op jarenlang werk’. Sissi is een kruising uit 1995. Veredeling van tulpen is een kwestie van lange adem. Veldboer: ,,Na 22 jaar boeken wij nu een prachtig resultaat.”

De prijswinnaars zijn te bewonderen tot en met zondag in de Proeftuin. Publiek is welkom van 13 tot 17 uur.