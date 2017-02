Koninklijke onderscheiding voor Tuitjenhornse op feest van De Zonnebloem

Luus Kaandorp-Pronk. FOTO ASTRID TESSELAAR, TUITJENHORN

TUITJENHORN - Luus Kaandorp-Pronk uit Tuitjenhorn is zaterdag koninklijk onderscheiden. Zij was 25 jaar geleden een van de oprichters van De Zonnebloem, afdeling Tuitjenhorn-Kalverdijk. Ook op andere terreinen in de samenleving heeft zij zich zeer verdienstelijk gemaakt. En nog.

Door Ed Dekker - 18-2-2017, 13:18 (Update 18-2-2017, 13:57)

Mevrouw Kaandorp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wethouder Ben Blonk reikte haar de versierselen uit in dorpshuis Ahoij. Daar viert de jarige afdeling van De Zonnebloem de gehele dag haar zilveren jubileum.

Met een groepje andere vrouwen heeft Luus Kaandorp in 1992 De Zonnebloem opgericht in Tuitjenhorn en Kalverdijk met als doel om mensen die door omstandigheden in een sociaal isolement zijn geraakt een kans te bieden nieuwe contacten te leggen. Tot 2010 zat zij in het bestuur, als penningmeester. Als vrijwilliger is zij nog steeds actief voor De Zonnebloem.

Kerk

Ook voor de kerk doet zij veel. Sinds 1997 zet zij zich in voor de parochie H. Jacobus de Meerdere in Tuitjenhorn. Samen met anderen maakt zij elke week het kerkgebouw schoon. Elke vrijdag gaat zij er voor in het Rozenkransgebed.

Museum

Ook het museum van Historische Vereniging Harenkarspel kan rekenen op haar inzet. Luus Kaandorp is daar sinds 2007 actief als suppoost.

Voor een goed doel pelt zij al twintig jaar in de zomer bollen. De opbrengst gaat naar een project in Kenia.