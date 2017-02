Buren fel tegen plan woningbouw in Callantsoog

CALLANTSOOG - Het gemeentebestuur van Schagen zit in zijn maag met het bouwplan voor de Dorpsstraat 28 in Callantsoog. Op de plek van de voormalige Dixiebar moeten woningen komen, in een soort hofje.

Door Marten Visser - 18-2-2017, 12:13 (Update 18-2-2017, 12:13)

De dorpsraad is voor huizen op die plek, omwonenden zijn fel tegen. Zij vinden het plan te massaal, vrezen voor verlies van hun privacy en denken dat er parkeerproblemen ontstaan.

Wethouder Jelle Beemsterboer legt de zaak nu aan de gemeenteraadsleden voor.

Gevoelig

In principe kunnen burgemeester en wethouders de vergunning afhandelen. Omdat de kwestie gevoelig ligt, is het volgens Beemsterboer raadzaam dat de gemeenteraad de bezwaarmakers hoort en een besluit neemt.

De raadscommissie ruimte besluit 27 februari of de gemeenteraad zich over de zaak moet buigen.