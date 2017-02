Blanckendael Parck in Tuitjenhorn blijft nog dicht door vogelgriep

Foto Marc Moussault De Lorituin van Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna is gewoon open. Roos Dekkers verwent er de Lori's met honingnectar.

TUITJENHORN - Het Van Blanckendaell Parck in Tuitjenhorn blijft voorlopig nog dicht vanwege de vogelgriep. Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna houdt uit voorzorg alle hoenderachtigen en watervogels achter slot en grendel, maar dit dierenpark is verder normaal geopend voor het publiek.

Door Richard Zut - 18-2-2017, 12:01 (Update 18-2-2017, 12:01)

Het Van Blanckendaell Parck houdt de deuren noodgedwongen nog even helemaal gesloten. ,,We nemen geen enkel risico. Onze zeldzame vogels zitten bij ons verspreid door het hele dierenpark. Tot 11 maart blijven we dicht, pas dan gaan we weer open. Mits...