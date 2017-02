Hulpouder uit Hippolytushoef schrijft mee aan tienerboek ’Froekje & Mies, gemeen spel’

eigen foto Auteurs Sandra Kuipers (links) en Mireille Hovius.

HIPPOLYTUSHOEF - Mireille Hovius uit Hippolytushoef en Sandra Kuipers hebben een passie voor schrijven en besloten samen aan een boek te werken, ieder vanuit een eigen personage.

Door Van onze verslaggeefster - 18-2-2017, 11:39 (Update 18-2-2017, 11:58)

’Froekje & Mies, gemeen spel’ is het resultaat. Het begon als een wild idee. ,,We wisten totaal niet waar het heen ging’’, zegt Kuipers. ,,Pas later hebben we een plan gemaakt en toen moesten we heel veel wissen en veranderen.’’

Henricusschool

Ze kennen elkaar van de Henricusschool in Hippolytushoef. Tussen leerkracht Sandra Kuipers en hulpouder Mireille Hovius ontstond een klik.

Het boek is het eerste deel van een serie, die voornamelijk gericht is op meisjes vanaf een jaar of tien. Het gaat over herkenbare dingen, zoals het hebben van bff (best friends forever), het pesten door klasgenoten en er wel of niet bijhoren.

In dit boek krijgen Froekje en Mies een nieuwe klasgenoot die hun vriendschap aan het wankelen brengt.

Naar scholen

Het duo wil scholen bezoeken om het lezen bij kinderen te promoten.