Etiketten in de bestuurskamer

Foto John Oud Piet Ligthart schenkt de koffie in een weer overvolle bestuurskamer van VZV. Zoals de voorzitter dat ook het liefste ziet.

SCHAGEN - Met de verschuiving van klassen in het regionale amateurvoetbal, verandert ook de belevingswereld langs de lijn. Van bestuurlijke contacten tussen gastheer en visite was in de lagere echelons niet of nauwelijks sprake toen de telling nog tot en met een achtste klasse ging. Die is er niet meer, net zo min als zeven en zes. Maar bestuurlijke ontmoetingen beginnen, net als toen, nog steeds op het vierde niveau en zelfs dan niet op regelmatige basis. Piet Ligthart bepleit er op de bodem al mee aan te vangen. ,,Dat verbaast me niet’’, aldus Wim Vonk van klasgenoot Vesdo uit Schagerbrug. ,,Maar volgens mij is het bij geen enkele club in de huidige vijfde klasse echt serieus geregeld.’’

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 18-2-2017, 7:00 (Update 18-2-2017, 8:00)