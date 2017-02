De Ruif krijgt wel de kansen maar scoort niet

AMSTERDAM - Het was weer een nederlaag, 7-4 bij AC Kingdom ditmaal. Nummer veertien inmiddels in de eerste divisie zaalvoetbal. Toch heerste er grote teleurstelling in de kleedkamer van de Tuitjenhorners.

Door Ruud Ramler - 17-2-2017, 22:38 (Update 17-2-2017, 22:38)

,,Ongelooflijk. En zó onnodig’’, verwoordde coach Ike Bleeker het gevoel. ,,Halverwege stonden we 0-2 voor waar het op basis van de kansen zeker zes of zeven tegen twee moest zijn. Maar we kregen die bal er niet in. Dat gold over de hele wedstrijd eigenlijk.’’ Want op zich paste ook deze...